Снігур залишає US Open-2026 після поразки у першому колі
Українка програла діані шнайдер
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 45) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року.
У першому колі змагань українка поступалася «нейтральній» тенісистці діані шнайдер (WTA 16). Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин.
Протягом зустрічі Шнайдер виконала три ейси, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала шість із дев'яти брейк-поїнтів. Снігур не виконала жодної подачі навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала два з трьох брейк-поїнтів.
US Open 2026. Перше коло
Дар'я Снігур (Україна) — діана шнайдер — 0:6, 4:6
Калініна програла японці у першому колі Відкритого чемпіонату США.
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