Снігур завершила виступи на турнірі у Франції через травму
У українки виникла проблема з рукою
близько 1 години тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (96 WTA) вибула з хардового турніру ITF W75, що проходить у Кальві. У поєдинку проти швейцарки Валентини Різер (398 WTA) українка була змушена достроково припинити боротьбу.
Снігур поступилася у першому сеті з рахунком 4:6. У другій партії за рахунку 1:4 Дар'я відмовилася від продовження гри.
Під час зустрічі українка зверталася за допомогою до фізіотерапевта через пошкодження руки.
Поділитись