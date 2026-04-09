Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (96 WTA) вибула з хардового турніру ITF W75, що проходить у Кальві. У поєдинку проти швейцарки Валентини Різер (398 WTA) українка була змушена достроково припинити боротьбу.

Снігур поступилася у першому сеті з рахунком 4:6. У другій партії за рахунку 1:4 Дар'я відмовилася від продовження гри.

Під час зустрічі українка зверталася за допомогою до фізіотерапевта через пошкодження руки.

Калініна знялася з турніру в Лінці перед матчем із Векич.