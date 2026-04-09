Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 500 в Австрії. Українка мала провести поєдинок другого кола проти хорватки Донни Векич, проте відмовилася від участі у матчі.

Наразі офіційні причини такого рішення Калініної не повідомляються. Зазначимо, що українка пройшла до основної сітки турніру в статусі лакі-лузера. У кваліфікації Ангеліна перемогла Анну-Лєну Фрідзам, але поступилася Александрі Саснович. Вже у першому раунді основних змагань Калініна обіграла Панну Удварді.

Через відмову українки Донна Векич автоматично пройшла до чвертьфіналу змагань у Лінці.