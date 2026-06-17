Соболєва вийшла до чвертьфіналу турніру в Італії
Українка здобула перемогу у трьох сетах
41 хвилину томуПідписатися в
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (328 WTA) пробилася до третього кола на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 в італійській Брешії.
У другому раунді змагань українка у трьох сетах здолала третю сіяну Юлію Грабгер (118 WTA) із Австрії, провівши на корті майже дві з половиною години.
У вирішальному третьому сеті Анастасія поступалася з рахунком 1:4, але зуміла переломити хід гри, відігратися, а згодом і вирвати перемогу.
WTA 125. Брешія. Італія. Друге коло
Анастасія Соболєва (Україна) – Юлія Грабгер (Австрія) – 6:2, 4:6, 7:5
За вихід до півфіналу турніру Соболєва зустрінеться з переможницею протистояння між Міріам Булгару (Румунія) та Ані Мінтегі дель Ольмо (Іспанія).
Ястремська з перемоги стартувала на трав'яному турнірі у Ноттінгемі.
Поділитись