Визначилася перша фіналістка на турнірі в Мадриді
Американка Хейлі Баптіст у півфіналі програла міррі андрєєвій
близько 2 годин тому
Американська тенісистка Хейлі Баптіст (WTA 32) не змогла вийти у фінал турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). У півфінальному поєдинку вона поступилася восьмій ракетці світу міррі андрєєвій.
У другому сеті Баптіст відіграла матчбол за рахунку 3:5 і перевела гру на тай-брейк. Поступаючись, американка зуміла повести 4-0 і мала три сетболи, проте не реалізувала їх і програла зустріч.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/2 фіналу
Хейлі Баптист (США) – мірра андрєєва – 4:6, 6:7 (8:10)
Андрєєва у фіналі зустрінеться з переможницею пари Марта Костюк — Анастасія Потапова. Гра відбудеться 30 квітня, о 22:30.
Костюк — про рукостискання з Потаповою: «Зміна громадянства ніяк не впливає на мою позицію».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
