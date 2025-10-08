Денис Сєдашов

Український екс-тенісист Сергій Стаховський, який нині служить у Центрі спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, в інтерв'ю United24 Media розповів про свій досвід на фронті та паралелі між спортом і війною.

Мій попередній графік подорожей виглядав так: Париж, Уімблдон, Мельбурн, Нью-Йорк. А за останні три роки — Бахмут, Авдіївка, Ізюм, Лиман. Одного разу в Харківській області ракета вибухнула просто перед нашим броньованим автомобілем. Нас відкинуло в кущі, ми вибралися побиті, а потім ще кілька годин ухилялися від артилерійського вогню. Сергій Стаховський

Стаховський також зазначає, що у тенісі і на війні є схожі принципи:

У спорті і на війні ти борешся до кінця, коли вже виснажений. У тенісі програєш матч — і через кілька днів граєш знову. На війні ж поразка означає втрату життя, власного чи побратимів. Сергій Стаховський

За словами спортсмена, після повномасштабного вторгнення він майже два з половиною роки не дивився теніс, адже фронт став його новою реальністю.

ATP розглядає правило щодо спеки після зняття гравців у Шанхаї.