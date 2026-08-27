Стародубцева дізналася суперницю в 1/4 фіналу турніру у Монтерреї
Українка зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 74) дізналася суперницю у чвертьфіналі хардового турніру WTA 500 у мексиканському Монтерреї.
За вихід до півфіналу українка змагатиметься проти другої сіяної бельгійки Елізе Мертенс (WTA 24), яка в другому колі здолала угорку Панну Удварді (WTA 76).
Це буде перша очна зустріч між Стародубцевою та Мертенс на професійному рівні.
Сачко програв у другому колі кваліфікації US Open 2026.