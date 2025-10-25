Стало відоме ім'я ще одного тенісиста, який кваліфікувався на Підсумковий турнір ATP-2025
Це олімпійський чемпіон Токіо-2020
17 хвилин тому
Олександр Звєрєв / Фото - Yahoo
Триразовий фіналіст турнірів Великого шолома, третя ракетка світу німецький тенісист Олександр Звєрєв забезпечив собі участь на Підсумковому чемпіонаті ATP-2025, що проходитиме з 9 по 16 листопада у Турині (Італія).
Цього сезону Звєрєв виграв один титул – на ґрунтовому турнірі категорії ATP-500 у Мюнхені (Німеччина). Він також доходив до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2025, де програв італійцеві Янніку Сіннеру.
Раніше на Підсумковий чемпіонат кваліфікувалися три гравці: Сіннер, іспанець Карлос Алькарас та серб Новак Джокович.
Нагадаємо, на фінальному турнірі року зіграють вісім найкращих тенісистів за підсумками сезону.
Раніше визначились усі учасниці Підсумкового турніру WTA-2025.