Визначились усі учасниці Підсумкового турніру WTA-2025
В останній вагон застрибнула Рибакіна
42 хвилини тому
Соболенко та Швьонтек / Фото - WTA
Стала відома остання учасниця Підсумкового турніру WTA 2025, нею стала представниця Казахстану Олена Рибакіна.
На турнірі, який пройде з 1 по 8 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), виступатимуть вісім найкращих тенісисток за підсумками поточного сезону.
Підсумковий чемпіонат WTA-2025, жінки, одиночний розряд:
1. Аріна Соболенко
2. Іга Швьонтек
3. Корі Гауфф
4. Аманда Анісімова
5. Джесіка Пегула
6. Медісон Кіз
7. Жасмін Паоліні
8. Олена Рибакіна
Нагадаємо, Джокович кваліфікувався на Підсумковий турнір ATP – Новак повторив рекорд Федерера.
Поділитись