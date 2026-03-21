Ястремська програла Остапенко у другому колі «тисячника» в Маямі
Доля матчу вирішилася у двох сетах
близько 2 годин тому
Даяна Ястремська / Фото - WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№54 WTA) зіграла матч в рамках другого кола на турнірі WTA 1000 в Маямі.
Даяна з рахунком 4:6, 4:6 програла латвійці Олені Остапенко (№24 WTA).
Це була їхня третя очна зустріч. Остапенко веде у протистоянні – 3:1.
Зазначимо, що Ястремська на старті турніру обіграла американку Ешлін Крюгер (№79 WTA) – 2:6, 6:4, 7:5.
Остапенко перший раунд турніра пропускала.
Олена у третьому колі зіграєпроти італійки Жасмін Паоліні.
