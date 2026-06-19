Світоліна вийшла у свій 90-й чвертьфінал в карʼєрі на рівні WTA
Вперше з Wimbledon-2024 вона зіграє на цій стадії на травʼяному корті
34 хвилини томуПідписатися в
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Берліні.
31-річна українка 90-й раз у своїй карʼєрі вийшла в 1/4 фіналу на рівні WTA.
У цьому сезоні для Еліни це буде шостий чвертьфінал. Вперше з Wimbledon-2024 вона зіграє на цій стадії саме на травʼяному корті.
Загалом на рахунку Світоліної 20 титулів WTA.
У чвертьфіналі українка зіграє з представницею Філіппін Александрою Еалою (WTA 35).
Нагадаємо, чоловік Світоліної не отримав wild-card в основу Wimbledon-2026.
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