Стали відомі імена усіх півфіналісток жіночого Wimbledon-2026
Костюк зіграє проти 12-ї ракетки світу
близько 4 годин томуПідписатися в
На трав'яних кортах Лондона завершилися чвертьфінальні матчі у жіночому одиночному розряді в рамках Wimbledon-2026.
Пропонуємо ознайомитись із півфінальними парами британського мейджора.
Теніс. Wimbledon-2026. Жінки. 1/2 фіналу:
Кароліна Мухова (Чехія, 10) – Корі Гауфф (США, 7);
Марта Костюк (Україна, 12) – Лінда Носкова (Чехія, 9).
У 1/4 фіналу Мухова обіграла Наомі Осаку з рахунком 7:6 (7:4), 6:4, Гауфф на цій стадії виявилася сильнішою за Джесіку Пегулу (4:6, 6:3, 6:3), Костюк перемогла Жасмін Паоліні (6:3, 6:2), а Носкова – Елізе Мертенс (6:3, 7:5).
Wimbledon-2026 завершиться 11 липня. Діючою чемпіонкою турніру є польська тенісистка Іга Швьонтек.
Wimbledon-2026: визначилися півфінальні пари в чоловічому турнірі