Wimbledon-2026: визначилися півфінальні пари в чоловічому турнірі
Матчі відбудуться 10 липня
близько 1 години томуПідписатися в
На Wimbledon-2026 завершилася стадія чвертьфіналів у чоловічому одиночному розряді, за підсумками якої стали відомі обидва півфінальні протистояння.
Півфінальні пари Wimbledon-2026 (чоловіки):
Яннік Сіннер (Італія, 1) — Новак Джокович (Сербія, 7)
Артур Фері (Велика Британія) — Александр Звєрєв (Німеччина, 2)
Обидва поєдинки за вихід до фіналу відбудуться у п'ятницю, 10 липня.
Джокович і Оже-Альясім зіграли найтриваліший чвертьфінал в історії Wimbledon.