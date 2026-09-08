Визначились усі чвертьфінальні пари жіночого US Open-2026
На фанатів тенісу чекає американське протистояння
На US Open-2026 визначились усі учасниці чвертьфіналу турніру у жіночому одиночному розряді.
Матчі пройдуть у вівторок, 8 вересня.
В Україні трансляція доступна на платформах Київстар ТБ та MEGOGO.
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Пари US Open 1/4 фіналув жіночому одиночному розряді:
Аріна Соболенко – Лінда Носкова (Чехія)
Джессіка Пегула (США) – Емма Наварро (США)
Мірра Андрєєва – Корі Гауфф (США)
Чжен Ціньвень (Китай) – Олена Рибакіна (Казахстан)
Нагадаємо, що всі українські тенісистки завершили свій виступ на американському мейджорі, найкращий результат показала Марта Костюк – четвертий раунд.
Раніше стало відомо, що Костюк вперше у своїй кар'єрі опиниться в топ-10 рейтингу WTA.