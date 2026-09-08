Українська тенісистка Марта Костюк (11 WTA) розповіла, що провела турнір US Open із ушкодженням зап’ястя. Про це спортсменка повідомила в інтерв’ю порталу Великий теніс України.

На американському «мейджорі» перша ракетка України дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Лінді Носковій (6 WTA).

Є різні варіанти лікування, але ми обрали більш консервативний шлях. Зараз мені потрібно дати руці максимально можливу паузу й сподіватися, що до азійської серії вдасться її заспокоїти, тому що попереду ще багато турнірів і не хочеться продовжувати грати з болем.

Зап’ястя почало турбувати мене ще в Цинциннаті. Спочатку біль виникав переважно під час гри з льоту, тому я не надала цьому великого значення. Але поступово ставало дедалі гірше, і коли ми приїхали до Нью-Йорка, мені вже було боляче виконувати практично всі удари. Нам вдалося трохи стабілізувати ситуацію, але фактично весь US Open я грала з болем. Були конкретні удари, під час яких біль був дуже гострим.

У день матчу з Ліндою вже під час розминки ситуація почала дуже швидко погіршуватися, і я навіть не знала, наскільки рука витримає весь матч. Звісно, це дуже сильно вплинуло на мою гру.

Багато ударів я просто не могла виконувати через біль, тому довелося змінювати план і адаптуватися вже по ходу матчу. Але для мене це водночас був дуже хороший тест. Навіть не маючи можливості повноцінно використовувати деякі зі своїх найважливіших ударів, я змогла адаптуватися, нав’язати Лінді таку боротьбу й провести дуже сильний матч. Для мене це показник того, що навіть у день, коли я не можу грати у свій теніс на сто відсотків, я все одно здатна знайти інші рішення.