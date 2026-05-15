Стародубцева дізналася суперницю у півфіналі турніру в Парижі
Українка зіграє проти Медісон Кіз
40 хвилин тому
Визначилася суперниця українки Юлії Стародубцевої (WTA 57) у півфіналі ґрунтового турніру WTA 125 у столиці Франції. Нею стала 19-та ракетка світу та лідерка посіву Медісон Кіз (США).
Для тенісисток це буде друга очна зустріч. Єдиний попередній поєдинок відбувся 4 квітня у півфіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні, де перемогу святкувала Стародубцева.
