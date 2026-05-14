Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до 1/2 фіналу ґрунтового турніру WTA 125 в італійській Пармі. У чвертьфінальному поєдинку українка у двох сетах здолала аргентинку Солану Сієрру.

Впевнено вигравши перший сет, у другому Ястремська вела з рахунком 5:0. Проте після цього Даяна не реалізувала дев’ять матчболів, дозволивши суперниці скоротити відставання до мінімуму (5:7). Попри втрату концентрації, українці вдалося закрити поєдинок без переходу у вирішальний сет.

WTA 125 Парма (Італія). Ґрунт. 1/4 фіналу

Солана Сієрра (Аргентина) — Даяна Ястремська (Україна) — 3:6, 5:7

За вихід до фіналу Даяна посперечається з переможницею пари Сюзан Бандеккі (Швейцарія) — Джессіка Боусас Манейро (Іспанія).

