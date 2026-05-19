Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (54 WTA) з перемоги розпочала виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Рабаті (Марокко).

У матчі першого раунду українка у двох сетах завдала поразки іспанці Анхелі Фіті Болуді (192 WTA). Зустріч тривала 1 годину та 29 хвилин. За час поєдинку Стародубцева реалізувала три брейк-поїнти та відіграла всі чотири аналогічні м'ячі на власній подачі.

WTA 250 Рабат (Марокко). Ґрунт. 1/16 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Анхела Фіта Болуда (Іспанія) – 6:4, 6:2

У наступному раунді змагань Юлія Стародубцева зіграє проти Ангеліни Калініної. Це буде перша очна зустріч українських тенісисток у кар'єрі.

