Стародубцева у трьох сетах програла росіянці на старті турніру в Істборні
Українка поступилася у трьох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (55 WTA) припинила боротьбу на трав'яному турнірі серії WTA 250 в Істборні.
У першому раунді основної сітки українка у трисетовому поєдинку програла нейтральній тенісистці анастасії захаровій (91 WTA), яка пробилася на змагання через кваліфікацію.
По ходу матчу захарова зробила один ейс, припустилася однієї подвійної помилки, реалізувала 4 брейк-пойнти з 10. Юлія Стародубцева реалізувала п'ять ейсів, зробила п'ять подвійних помилок, реалізувала три брейк-пойнти з дев'яти.
WTA 250 Істборн. Трава. 1/16 фіналу
Юлія Стародубцева (Україна) — Анастасія Захарова (кваліфікація) — 4:6, 6:3, 3:6
Стародубцева наступного тижня розпочне виступи в основній сітці третього у сезоні турніру Grand Slam — Wimbledon.
Олійникова стала 12-ю українкою, яка дебютувала в топ-50 рейтингу WTA.
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