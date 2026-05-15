Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Українка перемогла у чвертьфіналі Кеті Волинець
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 57) продовжує успішний виступ на ґрунтових кортах WTA 125 у столиці Франції. У чвертьфінальному поєдинку українка здолала представницю США Кеті Волинець (WTA 104).
Матч тривав 2 години 42 хвилини. Перша партія видалася вкрай нестабільною — Стародубцева вела в рахунку 5:0, проте дозволила суперниці відігратися. Попри втрачені три сетболи у десятому геймі, Юлія змогла зробити вирішальний брейк та закрити сет на свою користь.
Після невдачі у другій партії українка повернула ініціативу у вирішальному сеті, віддавши опонентці лише два гейми.
WTA 125 Париж (Франція). Ґрунт. 1/4 фіналу
Кеті Волинець (США) — Юлія Стародубцева (Україна) — 5:7, 6:2, 2:6
Наступна суперниця українки визначиться у матчі Медісон Кіс (США, 1/WC) — анастасія захарова.
