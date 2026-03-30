Світоліна показала найкращий результату у рейтингу WTA з жовтня 2021 року, Ястремська – в топ-50
Костюк покращила свої позиції у світовій класифікації
близько 2 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 7-му сходинку. Це найвища позиція українки в рейтингу WTA з жовтня 2021-го – тоді вона була шостою.
Ще одна українка Даяна Ястремська повернулась у топ-50.
Американка Корі Гауфф потіснила з топ-3 польку Ігу Швьонтек.
Рейтинг WTA станом на 30 березня:
1. Аріна Соболенко – 11025;
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8108;
3 (4). Корі Гауфф (США) – 7278;
4 (3). Іга Швьонтек (Польща) – 7263;
5. Джессіка Пегула (США) – 6243;
6. Аманда Анісімова (США) – 6180;
7 (8). Еліна Світоліна (Україна) – 3965;
8. (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 3907;
9. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
10. Мірра Андрєєва – 3121;
...
27 (28). Марта Костюк (Україна) – 1473;
49 (54). Даяна Ястремська (Україна) – 1165;
71 (66). Олександра Олійникова (Україна) – 931;
89 (108). Юлія Стародубцева (Україна) – 816;
93 (110). Дар’я Снігур (Україна) – 803;
119 (127). Ангеліна Калініна (Україна) – 696;
205. Вероніка Подрез (Україна) – 340;
261 (292). Катаріна Завацька (Україна) – 263;
279 (287). Анастасія Соболєва (Україна) – 239.
Нагадаємо, італієць Яннік Сіннер оформив «Сонячний дубль», перемігши на Masters в Індіан-Уеллсі та Маямі в один сезон.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04