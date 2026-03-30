Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Чарльстоні
Українка здобула звитягу у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (49 WTA) вийшла до другого кола турніру WTA 500 у Чарльстоні.
У стартовому матчі українка у двох сетах перемогла росіянку анастасію захарову (66 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин.
WTA 500 Чарльстон. 1/32 фіналу
анастасія захарова – Даяна Ястремська – 5:7, 2:6
У наступному раунді суперницею українки стане третя сіяна турніру Белінда Бенчич (12 WTA) зі Швейцарії.
