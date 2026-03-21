Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) зіграла матч другого кола на турнірі WTA 1000 в Маямі.

Марта з рахунком 6:2, 6:4 обіграла представницю Узбекистана Каміллу Рахімову (№82 WTA).

Тривалість матчу склала 1 годину 14 хвилин. Рахімова жодного разу не подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з п'яти. Костюк виконала п'ять ейсів при семи подвійних помилках та використала 6 брейк-пойнтів із 13 зароблених за матч.

Це була друга офіційна зустріч тенісисток. Костюк попереду – 2:0.

Рахімова у першому раунді турніру перемогла лакі-лузера аргентинку Солану Сьєрру (№63 WTA). Марта пропускала перше коло.

У грудні 2025 року Камілла змінила громадянство з російського на узбецьке.

Костюк у третьому колі зіграє з казахстанкою Оленою Рибакіною.

