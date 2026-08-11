Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла у півфінал турніру WTA 1000 у Торонто (Канада).

Еліна з рахунком 3:6, 6:0, 6:3 перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№19 WTA).

Матч тривав 1 годину 33 хвилини. На рахунку Світоліної три ейси, п'ять подвійних помилок та шість реалізованих брейк-пойнтів із восьми зароблених. У її рамках Александрова чотири рази подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з восьми зароблених.

Наступною суперницею Світоліної на шляху до фіналу в Торонто стане польська тенісистка Іга Швьонтек (№8 WTA).

Нагадаємо, Світоліна – на першому місці за кількістю перемог над тенісистками з топ-10 у сезоні-2026.