Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу на турнірі WTA 1000 в Торонто.

Для 31-річної українки це буде 16-й півфінал у карʼєрі на рівні турнірів серії WTA 1000 і третій саме в Торонто – у 2017 році вона здобула тут титул.

Еліна 6 разів грала у фіналах «тисячника» і має на рахунку 5 перемог – останню здобула цього року у Римі.

За вихід у фінал Світоліна зіграє проти польки Іги Швьонтек, матч заплановано на 13 серпня.

Нагадаємо, Світоліна з «баранкою» перемогла росіянку Александрову у чвертьфіналі «тисячника» у Торонто.