Володимир Кириченко

Дев'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

У матчі четвертого Еліна у двох сетах із рахунком 6:2, 6:4 обіграла американку Аманду Анісімову (WTA, 10).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. За цей час Світоліна один раз подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 14. Анісімова не зробила жодного ейсу, припустилася дев'яти подвійних помилок, реалізувавши при цьому два брейк-пойнти з двох зароблених.

У 1/4 фіналу турніру в Торонто Світоліна зіграє з росіянкою Катериною Олександровою, яка в четвертому колі обіграла першу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко.

Нагадаємо, Костюк у трьох сетах поступилася Швьонтек в 1/8 фіналу турніру у Торонто.