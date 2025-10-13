Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) номінована на престижну нагороду Heart Award, якою вшановують спортсменок за відданість національній команді у Кубку Біллі Джин Кінг.

Цю відзнаку присуджують тенісисткам, які з честю представляють свою країну, демонструють мужність і боротьбу під час матчів турніру.

Окрім Світоліної, на нагороду претендують Жасмін Паоліні та Елізабетта Коччаретто з Італії, а також Джессіка Пегула зі США.

Переможниця отримає 10 тисяч доларів, які зможе передати на благодійність за власним вибором.

Проголосувати за Еліну Світоліну можна на офіційному сайті турніру — за посиланням.

Голосування триватиме до 24 жовтня.

Світоліна, Сімон, Гаске та Цонга підтримали Монфіса у відеозверненні.