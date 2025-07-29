Світоліна презентувала унісекс-парфум із сімейною історією
Українка створила аромат, у якому поєднала власні спогади та смаки родини
близько 3 годин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася враженнями від роботи з відомим парфумером Антуаном Лі, який створював аромат спеціально для неї. Слова наводить ВТУ.
Зустріч з Антуаном була дуже особливою. Він — топ у своїй ніші, тому співпраця з ним стала цінним досвідом. Ми багато спілкувалися, обговорювали деталі ароматів, нюанси між масмаркетом і нішевими композиціями. Було цікаво дізнатися, як усе це створюється зсередини.
За словами Світоліної, парфум вийшов унісекс — його можуть носити і жінки, і чоловіки. У створенні аромату вона враховувала вподобання не лише свої, а й своєї родини.
Це аромат з характером. Я хотіла, щоб він був особистим, з елементами сімейної історії. Радилася з батьками — для мене це важливо.
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