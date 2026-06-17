Ястремська розгромно програла німкені на турнірі в Ноттінгемі
Українка програла у двох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 50) завершила свої виступи на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.
У поєдинку 1/8 фіналу друга ракетка України зазнала поразки від досвідченої німкені Татьяни Марії (WTA 117). Зустріч тривала всього 55 хвилин і завершилася розгромом українки у двох сетах.
Протягом гри Даяна припустилася чотирьох подвійних помилок, дозволила суперниці завоювати шість геймів на своїй подачі та змогла реалізувати лише один єдиний брейк-поїнт.
WTA 250 Ноттінгем. Трава. 1/8 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) — Татьяна Марія (Німеччина) — 1:6, 2:6
Наприкінці цього тижня Ястремська планує повернутися на корт у кваліфікації престижнішого турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA 500 у Берліні.
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