Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 50) завершила свої виступи на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

У поєдинку 1/8 фіналу друга ракетка України зазнала поразки від досвідченої німкені Татьяни Марії (WTA 117). Зустріч тривала всього 55 хвилин і завершилася розгромом українки у двох сетах.

Протягом гри Даяна припустилася чотирьох подвійних помилок, дозволила суперниці завоювати шість геймів на своїй подачі та змогла реалізувати лише один єдиний брейк-поїнт.

WTA 250 Ноттінгем. Трава. 1/8 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) — Татьяна Марія (Німеччина) — 1:6, 2:6

Наприкінці цього тижня Ястремська планує повернутися на корт у кваліфікації престижнішого турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA 500 у Берліні.