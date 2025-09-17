Світоліна: «Після війни потрібно дбати про нове покоління»
Українка наголосила, що спорт допомагає знімати стрес
38 хвилин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) зізналася, що після завершення професійних виступів планує залишитися у спорті та допомагати молодим українським тенісистам. Слова наводить AS.
Поки не ухвалила остаточного рішення, але хочу й надалі працювати з фондом, який підтримує юних українських гравців. Мрію відкривати тенісні клуби, спрощувати доступ дітей до кортів і спортивної інфраструктури, надихати їх. Після війни потрібно дбати про нове покоління — спорт допомагає знімати стрес і повертатися до нормального життя. У мене є кілька ідей у спортивному бізнесі, але хочу обміркувати все спокійно.
