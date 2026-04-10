Світоліна — про мотивацію грати за Україну: «Спорт об’єднує нас як країну»
Найкраща тенісистка України прокоментувала свій емоційний стан під час матчів за збірну та розповіла про роботу фонду
близько 2 годин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася думками про значення матчів за національну команду в умовах повномасштабного вторгнення. Тенісистка зазначила, що мотивація представляти країну на міжнародній арені значно зросла, а кожен вихід на корт сприймається як можливість подарувати позитивні емоції українцям. Слова наводить ВТУ.
Я завжди любила представляти свою країну, але, звісно, після початку повномасштабного вторгнення тиск став значно вищим. Виходячи на корт – чи то Олімпійські ігри, чи то матчі Кубка Біллі Джин Кінг – ми завжди граємо за Україну. Це додаткова мотивація. Як спортсмени, ми хочемо подарувати нашим співвітчизникам трохи позитивних емоцій. Ми знаємо, що за нами стежать, нас підтримують і віддають нам усю свою вболівальницьку любов. Це відбувається не тільки в тенісі – спорт об’єднує нас як країну. Є відчуття, ніби ми всі виконуємо особливу місію.
Також спортсменка розповіла про свої регулярні візити до Києва та роботу власного благодійного фонду. За словами Еліни, підтримка молодих талантів та розвиток дитячого спорту є для неї пріоритетом.
Ми живемо у Швейцарії, але я часто приїжджаю в Україну. Перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг я теж провела кілька днів у Києві. У мене є фонд і багато пов’язаних із ним проєктів. Ми організовуємо кемпи, консультації та турніри для дітей, проводимо заняття з ментального здоров’я для спортсменів. Для мене важливо повертатися туди, де почалася моя кар’єра. Такі поїздки дають додаткову мотивацію. Я також хочу ділитися своєю енергією з іншими. Коли я проводжу час на корті з дітьми і дивлюся на них, я бачу, як багато їм дають такі заняття.
Поділитись