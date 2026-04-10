Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася думками про значення матчів за національну команду в умовах повномасштабного вторгнення. Тенісистка зазначила, що мотивація представляти країну на міжнародній арені значно зросла, а кожен вихід на корт сприймається як можливість подарувати позитивні емоції українцям. Слова наводить ВТУ.

Я завжди любила представляти свою країну, але, звісно, після початку повномасштабного вторгнення тиск став значно вищим. Виходячи на корт – чи то Олімпійські ігри, чи то матчі Кубка Біллі Джин Кінг – ми завжди граємо за Україну. Це додаткова мотивація. Як спортсмени, ми хочемо подарувати нашим співвітчизникам трохи позитивних емоцій. Ми знаємо, що за нами стежать, нас підтримують і віддають нам усю свою вболівальницьку любов. Це відбувається не тільки в тенісі – спорт об’єднує нас як країну. Є відчуття, ніби ми всі виконуємо особливу місію. Еліна Світоліна

Також спортсменка розповіла про свої регулярні візити до Києва та роботу власного благодійного фонду. За словами Еліни, підтримка молодих талантів та розвиток дитячого спорту є для неї пріоритетом.

Ми живемо у Швейцарії, але я часто приїжджаю в Україну. Перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг я теж провела кілька днів у Києві. У мене є фонд і багато пов’язаних із ним проєктів. Ми організовуємо кемпи, консультації та турніри для дітей, проводимо заняття з ментального здоров’я для спортсменів. Для мене важливо повертатися туди, де почалася моя кар’єра. Такі поїздки дають додаткову мотивацію. Я також хочу ділитися своєю енергією з іншими. Коли я проводжу час на корті з дітьми і дивлюся на них, я бачу, як багато їм дають такі заняття. Еліна Світоліна

