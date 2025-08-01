Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над каміллою рахімовою у другому колі турніру у Монреалі. Українку цитує btu.org.ua:

Що принесло найбільше задоволення в цьому матчі? Думаю, ейс у кінцівці – чудове завершення поєдинку. Загалом, це була хороша гра. Завжди непросто починати турнір матчем проти «кваліфайєра»: суперниця вже провела тут кілька поєдинків, а для мене це була перша зустріч. Потрібно було адаптуватися до умов, відчути корт. Але я дуже задоволена сьогоднішньою перемогою і вдячна всім, хто залишився підтримати.

У чому секрет стабільних результатів за останні півроку? У кожному матчі я намагаюся знайти свою гру. Це не завжди легко і не завжди відбувається відразу. Іноді потрібно сильно постаратися, копнути глибше, щоб намацати ритм і впевненість. Як сьогодні – я просто зосередилася на тому, що можу контролювати, і робила все, щоб виграти цей поєдинок.