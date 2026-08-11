Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) прокоментувала перемогу над нейтральною росіянкою Катериною Александровою (№19 WTA) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Торонто (3:6, 6:0, 6:3).

Я хочу почати з того, що тут, позаду, сидить олімпійський чемпіон з бігу на короткі дистанції Бруні Сурен. Я переконана, що сьогодні на корті ти була навіть швидшою за нього. Просто неймовірна швидкість. Яка перемога! У другому сеті ти так вражаюче додала, що виграла його «під нуль» лише за 24 хвилини. Що тоді сталося?

«Дякую вам за такі теплі слова. Знаєте, сьогодні я справді намагалася показати свою швидкість. Мені потрібно було повернутися в гру в другому сеті, а потім, звісно, добре зіграти і в третьому. Я дуже задоволена своїм виступом і тим, як боролася. Якщо чесно, у першому сеті суперниця грала дуже добре. Тож мені довелося по-справжньому увімкнути режим боротьби, а за такої підтримки трибун це було просто неймовірно. Тож дякую».

Ти була справжньою головною героїнею цього матчу. Це твоя десята поспіль перемога на турнірах категорії WTA 1000. Наскільки тобі допоміг досвід, щоб повірити, що ти зможеш відігратися?

«Я завжди намагаюся показувати свій бійцівський дух. Іноді, знаєте, щось перебуває поза твоїм контролем. Але те, що ти можеш контролювати, – це боротьбу за кожен м’яч, спроби повернути ще один м’яч на бік суперниці та чинити на неї тиск. Тож сьогодні з мого боку був хороший матч. І я дуже рада, що вийшла до півфіналу».

У Римі, на шляху до титулу, ти перемогла Ігу Швьонтек у півфіналі в трьох сетах. Розумію, що це був інший турнір та інше покриття. Але що тобі потрібно буде зробити, щоб знову перемогти її тут, у Торонто?

«Я поки не надто багато про це думала. Думаю, зараз мені потрібно просто трохи розслабитися. Завтра буде вихідний – день, коли я зможу відпрацювати кілька моментів на тренуванні. Я поговорю зі своєю командою, щоб трохи скоригувати план під гру Іги. Звісно, вона чудова чемпіонка і дуже добре грає на цьому турнірі. Тож мені потрібно показати свій найкращий теніс».

Elina Svitolina after beating Alexandrova to reach Toronto SF



“We have Olympic gold medalist sprinter Bruny Surin sitting back here. I’m convinced you were actually speedier on the court tonight. 😂 Absolutely motoring. What a win.”



Elina: “Well thank you so much for the kind… pic.twitter.com/MrOcc4e8Y1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 11, 2026

Мат проти Швьонтек відбудеться 13 серпня.

Нагадаємо, Світоліна – на першому місці за кількістю перемог над тенісистками з топ-10 у сезоні-2026.