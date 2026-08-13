Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) прокоментувала поразку в півфіналі турніру WTA 1000 у Торонто.

«Thank you, Toronto.

Звичайно, хотілося пройти далі… Але сьогодні найбільше хочу сказати «дякую» кожному з вас. Тим, хто не спав, дивився, переживав, вірив і підтримував мене. Я відчувала вашу енергію. і вона давала мені сили боротися до останнього м’яча.

Безмежно ціную. Дякую, що ви зі мною. Рухаємось далі!».