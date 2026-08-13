Світоліна – про виступ у Торонто: «Дякую кожному з вас – тим, хто не спав, дивився, вірив і підтримував мене»
Українська тенісистка відзначила підтримку своїх фанатів
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) прокоментувала поразку в півфіналі турніру WTA 1000 у Торонто.
«Thank you, Toronto.
Звичайно, хотілося пройти далі… Але сьогодні найбільше хочу сказати «дякую» кожному з вас. Тим, хто не спав, дивився, переживав, вірив і підтримував мене. Я відчувала вашу енергію. і вона давала мені сили боротися до останнього м’яча.
Безмежно ціную. Дякую, що ви зі мною. Рухаємось далі!».
Еліна в 1/2-й не змогла обіграти польку Ігу Свьонтек (3:6, 6:1, 3:6).
Для 31-річної українки це був 16-й півфінал на турнірах серії WTA 1000.