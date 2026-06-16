Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) прокоментувала свою перемогу над анною калінською (WTA 20) на старті трав'яного турніру WTA 500 у Берліні. Поєдинок завершився достроково у другому сеті через відмову «нейтральної» тенісистки продовжувати гру внаслідок поганого самопочуття. Слова наводить ВТУ.

Українка зізналася, що задоволена своєю ігровою формою, але висловила жаль через подібне завершення зустрічі.

Так, звичайно, це не той спосіб, яким я хотіла б виграти матч. Завжди дуже важко, коли суперниця отримує травму. Але я справді отримала велике задоволення від атмосфери, від того, що так багато людей прийшли подивитися матч, і намагалася показати свій найкращий теніс у першій грі на траві цього року. Тож щиро дякую всім, хто був тут і підтримував нас. Чесно кажучи, іноді я й сама дивую себе такими виступами. Але почуваюся добре. Для мене зараз головне – провести якомога більше часу на траві. До того ж це такий чудовий центральний корт. Я не грала тут уже кілька років, тому було дуже приємно знову вийти на цей корт. Еліна Світоліна

У другому раунді змагань у Берліні Еліна Світоліна зустрінеться на корті з представницею Німеччини Євою Лис.

Світоліна вийшла у наступний раунд турніру у Німеччині після відмови росіянки.