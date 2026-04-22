Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про свої враження від перебування в Іспанії на престижному турнірі WTA 1000. Спортсменка відзначила особливу атмосферу змагань у Мадриді та комфортні умови для гравців. Слова наводить ВТУ.

Мені особисто надзвичайно приємно бути тут разом зі своїм чоловіком Гаелем (Монфісом) – у нього теж є шанс зіграти на цьому турнірі. Тут неймовірна їжа. Ми вчора були в кількох місцях, і мені дуже сподобалося. Загалом це максимально комфортний тиждень, усе проходить легко. Для нас, у Європі, це, мабуть, один із найкращих відрізків сезону для гри. Еліна Світоліна

Свій шлях на турнірі в Мадриді Світоліна розпочне поєдинком проти представниці Угорщини Анни Бондар.

