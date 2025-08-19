Володимир Кириченко

Польська тенісистка Іга Швьонтек (WTA, 3) стане другою ракеткою світу після перемоги у фіналі турніру у Цинциннаті.

У чемпіонському матчі турніру полька обіграла представницю Італії Жасмін Паоліні з рахунком 7:5, 6:4.

Таким чином, Швьонтек омине американку Корі Гауфф в оновленому рейтингу WTA. Першою ракеткою світу є білоруска Аріна Соболенко.

Зазначимо, що Іга взяла свій другий трофей у сезоні. У липні полька стала чемпіонкою Wimbledon, розгромивши у вирішальному матчі турніру американку Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.

Титул у Цинциннаті став для 24-річної Швьонтек 24-м у кар'єрі. Вона здобула 11 трофеїв на рівні WTA 1000.

Нагадаємо, Швьонтек кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA 2025.