Швьонтек стане другою ракеткою світу
В оновленому рейтингу WTA полька обійде Гауфф
близько 1 години тому
Польська тенісистка Іга Швьонтек (WTA, 3) стане другою ракеткою світу після перемоги у фіналі турніру у Цинциннаті.
У чемпіонському матчі турніру полька обіграла представницю Італії Жасмін Паоліні з рахунком 7:5, 6:4.
Таким чином, Швьонтек омине американку Корі Гауфф в оновленому рейтингу WTA. Першою ракеткою світу є білоруска Аріна Соболенко.
Зазначимо, що Іга взяла свій другий трофей у сезоні. У липні полька стала чемпіонкою Wimbledon, розгромивши у вирішальному матчі турніру американку Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.
Титул у Цинциннаті став для 24-річної Швьонтек 24-м у кар'єрі. Вона здобула 11 трофеїв на рівні WTA 1000.
Нагадаємо, Швьонтек кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA 2025.