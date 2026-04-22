Денис Сєдашов

Українка Даяна Ястремська (WTA 49) завершила виступи на ґрунтовому «тисячнику» в Іспанії, поступившись у першому колі Солані Сієррі (Аргентина, WTA 88). Матч тривав два сети, доля кожного з яких вирішилася на затяжних тай-брейках.

У першій партії Ястремська вела з рахунком 5:2 і загалом втратила п’ять сетболів. Ще одну можливість виграти партію українка не реалізувала на тай-брейку другого сету.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт, 1/64 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сієрра (Аргентина) – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)

