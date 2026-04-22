Ястремська програла Солані Сієррі у першому колі турніру у Мадриді
Українка поступилася у двох сетах
близько 2 годин тому
Українка Даяна Ястремська (WTA 49) завершила виступи на ґрунтовому «тисячнику» в Іспанії, поступившись у першому колі Солані Сієррі (Аргентина, WTA 88). Матч тривав два сети, доля кожного з яких вирішилася на затяжних тай-брейках.
У першій партії Ястремська вела з рахунком 5:2 і загалом втратила п’ять сетболів. Ще одну можливість виграти партію українка не реалізувала на тай-брейку другого сету.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт, 1/64 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сієрра (Аргентина) – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)
Олійникова завершила виступи на турнірі у Мадриді.
