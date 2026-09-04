Володимир Кириченко

Три українські тенісистки вийшли у третє коло US Open-2026, повторивши національний рекорд.

Це вдалося зробити Еліні Світоліній, Марті Костюк та Юлії Стародубцевій.

Рекорд було встановлено у 2016 році. Тоді до 1/16 фіналу вийшли Еліна Світоліна, Катерина Володько та Леся Цуренко.

Нагадаємо, що цього сезону до основної сітки турніру потрапили 7 українок.

Дар’я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська програли свої матчі першого кола, а Олександра Олійникова поступилась у другому.

US Open проходить з 30 серпня до 13 вересня.

Нагадаємо, Стародубцева, відігравши 3 матчболи, перемогла Саккарі на US Open-2026.