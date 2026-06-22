Денис Сєдашов

Український тенісист Віталій Сачко (199 ATP) завершив виступи у кваліфікації Wimbledon-2026, через що Україна не матиме свого представника у чоловічому одиночному розряді турніру.

У першому раунді відбору Сачко у двох сетах поступився японцю Сінтаро Мотідзукі (138 ATP). Матч тривав 1 годину та 47 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:7 (4:7).

Для українця це був четвертий старт у кваліфікації трав'яного мейджора, проте він жодного разу в кар'єрі не долав перше коло відбору.

Таким чином, чоловіча збірна України не грає в основній сітці Wimbledon з 2018 року, коли на кортах Лондона виступав Сергій Стаховський.

Легендарна Вільямс отримала wild card в основу Wimbledon-2026.