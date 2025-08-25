Михайло Цирук

Основна сітка US Open-2025 стартувала, і стартувала, зокрема, й для українських тенісисток. Цієї ночі вже маємо першу втрату, однак ще троє представниць нашої країни залишаються у грі, і протягом сьогоднішнього та завтрашнього днів проведуть свої перші матчі на турнірі.

І залишилося їх троє

До основної сітки US Open-2025 пробилося четверо українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. У найкращому для нас випадку їх могло бути сім, однак Дарʼя Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва поступилися вже в першому раунді кваліфікації.

Дебютувати в основній частині турніру наразі встигла лише одна з українок, і зробила це невдало. У поєдинку першого кола Юлія Стародубцева поступилася росіянці Анні Блінковій (3:6; 1:6), тож в одиночному розряді турнір для неї вже завершено.

Тепер у бій вступатимуть інші українські одиночниці, і перша з них - Даяна Ястремська. Її суперницею в першому колі теж буде росіянка - Анастасія Павлюченкова. Відносно рейтингова (WTA 45), проте доволі вікова (34 роки), тож матимемо надію, що швидша та молодша Даяна зможе перебігати суперницю.

Карʼєрних досягнень у старшої на 9 років Павлюченкової, звісно, більше. Вона здобула 12 титулів WTA в одиночці, діставалася чвертьфіналів АО, Вімблдона та US Open, а на Роллан Гаррос навіть грала у фіналі (2021). Проте зараз росіянка не в найкращій формі: до цього поєдинку вона підходить з серією із чотирьох поразок поспіль, а останній успіх Павлюченкова святкувала ще в 1/8 фіналу Вімблдону, де їй відверто щастило з суперницями.

Свою єдину очну зустріч з цією суперницею на турнірі в японській Осаці Ястремська програла (3:6; 1:6). Але тоді українка була юною, а росіянка - у своєму праймі. Зараз дуже хотілося б, аби все склалося по-іншому. А в разі успіху на Даяну чекатиме ще одна вікова безпрапорна тенісистка - білоруска Вікторія Азаренка, тож будемо вірити, що молодість візьме гору над досвідом у двох протистояннях поспіль.

Після Ястремської естафету прийматиме Еліна Світоліна, яка на старті турніру зустрінеться з угоркою Анною Бондар. Багато розповідати про це протистояння та суперницю першої ракетки України не будемо, адже саме матчем із нею Еліна розпочинала свій шлях на попередньому мейджорі - Вімблдоні.

Зараз Бондар є 97 ракеткою світу, і за свою карʼєру ніколи не підіймалася вище за 50 позицію. До своїх 28 років угорка встигла назбирати лише трохи більш як 2 млн доларів призових, у той час, як показник на два роки старшої Світоліної уже перевалив за 25 млн. Титули WTA Бондар має лише в парному розряді, а на турнірах серії Грендслем вона ніколи не діставалася далі за друге коло.

На Вімблдоні Світоліна розібралася з цією суперницею дуже легко (6:3; 6:1), тож на таку саму легку перемогу чекатимемо й тут. Цифри букмекерів дуже красномовні: провідні українські компанії оцінюють ймовірність перемоги Еліни коефіцієнтом меншим за 1,1, тому шанси на неприємну для українців сенсацію тут максимально невисокі.

Значно більше переживань за Марту Костюк, яка розпочинала два останні грендслеми з поразок відвертим аутсайдерам: на Роллан Гаррос програла чешці Сарі Бейлек (3:6; 1:6), а на Вімблдоні поступилася словенці Вероніці Ерʼявец (6:3; 3:6; 4:6). Звісно, після тих фіаско Марта трохи набрала форму та дійшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі.

Не менше, ніж гра Марти, турбує й стан її здоровʼя, адже з двох останніх турнірів українка знялася через проблеми з правим запʼястям. Спочатку вона не дограла чвертьфінальний матч проти Рибакіної у Монреалі, а потім не вийшла на поєдинок другого кола проти Іги Швьонтек у Цинцинаті.

Суперниця Марти у першому колі US Open-2025 Кеті Бултер хоч і входить до топ-50 світового рейтингу (WTA 48), але загалом виглядає досить доступним варіантом для проходу. Британка ніколи не доходила далі третього кола мейджорів.

Марта вже має неприємний досвід зустрічі з цією суперницею: у 2024 році українка поступилася їй в фіналі хардового турніру в Сан-Дієго (7:5; 2:6; 2:6). Проте зараз друга ракетка нашої країни має чудову нагоду, аби взяти реванш. Якщо фізичний та моральний стан Костюк буде в нормі, то у другому колі повинна опинятися саме вона.

костюк

У матеріалі використані фото Getty Images