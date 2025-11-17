Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (14 WTA) офіційно підтвердила участь у турнірі WTA 250 в Окленді, який пройде з 5 до 11 січня. Повідомляє ВТУ.

Для Світоліної це буде другий виступ на цих змаганнях: торік вона дійшла до фіналу, де поступилася американці Корі Гауфф.

Організатори вже оголосили перших учасниць. Серед них — Вінус Вільямс та Емма Наварро.

Світоліна зберігла місце у топ-15 рейтингу WTA.