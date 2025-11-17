Відомо, коли Світоліна розпочне сезон
Українка зіграє на турнірі WTA 250 в Окленді
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна (14 WTA) офіційно підтвердила участь у турнірі WTA 250 в Окленді, який пройде з 5 до 11 січня. Повідомляє ВТУ.
Для Світоліної це буде другий виступ на цих змаганнях: торік вона дійшла до фіналу, де поступилася американці Корі Гауфф.
Організатори вже оголосили перших учасниць. Серед них — Вінус Вільямс та Емма Наварро.
Світоліна зберігла місце у топ-15 рейтингу WTA.
Поділитись