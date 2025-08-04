«Відскок залишився низьким». Тренер Сіннера — про покриття Цинциннаті
Покриття радикально відрізняється від торішнього
близько 2 годин тому
Австралійський наставник Даррен Кехілл, який входить до тренерського штабу першої ракетки світу Янніка Сіннера, поділився спостереженнями щодо змін покриття на корті турніру серії ATP Masters 1000 у Цинциннаті (США).
Покриття стало повільнішим і більш шорстким, ніж торік. Водночас відскок м’яча залишається низьким.
Цинциннаті-2025 без Джоковича. Стало відомо, хто зіграє замість серба.