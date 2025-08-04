Тенісний тур ATP змінює географію — Афіни замість Белграда
Змагання пройде з 2 по 9 листопада 2025 року
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) офіційно оголосила про перенесення турніру серії ATP 250 з Белграда (Сербія) до Афін (Греція).
Цей турнір організовує команда з багаторічним досвідом, яка раніше успішно провела дев’ять міжнародних подій у Белграді. Тепер ми продовжуємо цю традицію в історичному місті Афіни. Уже активно готуємось до проведення турніру світового рівня та з нетерпінням чекаємо на зустріч із тенісною спільнотою Греції.
Змагання в Афінах відбудеться з 2 по 9 листопада 2025 року.
Алькарас – другий наймолодший гравець в історії, який проводить свій 100-й тиждень у топ-2 рейтингу АТР.
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