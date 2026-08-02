Денис Сєдашов

Американка Вінус Вільямс (664 WTA) не змогла подолати бар'єр першого кола на турнірі категорії WTA-1000 у Торонто (Канада).

У стартовому матчі американська тенісистка поступилася представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (82 WTA) у двох сетах — 4:6, 1:6.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. За цей час Вільямс виконала 2 ейси, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 1 із 4 брейк-поінтів. Рахімова не подала жодного ейсу, зробила 4 подвійні помилки та використала 4 з 5 брейк-поінтів.

У наступному раунді змагань у Торонто Рахімова зустрінеться з чеською тенісисткою Катержиною Синяковою (36 WTA).

Світоліна вилетіла у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні.