Українська тенісистка Олександра Олійникова (44 WTA) в інтерв'ю XSPORT.ua жорстко висловилася щодо діяльності Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Спортсменка пояснила, чому керівництво організації, попри публічні заяви про засудження війни, продовжує тиснути на українських гравчинь, а не на представниць країн-агресорок:

Тому що спортивних цінностей тут не залишилося. Західне суспільство, яке формує основну комерційну базу тенісних вболівальників, наразі інфантильне і шукає захисту власного комфорту, а не рішення проблем. Воно не намагається бути інформованим, а справжня солідарність вимагає дій.

Для WTA це зручно, бо за російськими спортсменками стоять великі контракти (читайте — заробіток), а тиснути на мене їм елементарно легко, бо я не можу сформувати більшість навіть серед українок.