Денис Сєдашов

Колишня перша ракетка світу 46-річна американка Вінус Вільямс прокоментувала гру своєї сестри Серени після її повернення на корт та виступу на Wimbledon-2026.

Під час пресконференції на турнірі у Вашингтоні Вінус підтримала сестру та відзначила її високий рівень підготовки:

Вона провела видатний матч. Думаю, її рівень гри був неймовірно високим. Їй просто не пощастило. Іноді ти зустрічаєш суперниць, які перебувають у вогні та показують приголомшливий теніс, але потім їм не вдається зберегти цей рівень. Вам варто запитати у неї, що буде далі, але виглядає вона чудово. Серена Вільямс

Нагадаємо, Серена Вільямс завершила виступи вже у першому колі турніру, поступившись австралійці Майї Джойнт із рахунком 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Світоліна – в топ-10 рейтингу WTA, Снігур і Олійникова встановили кар'єрний рекорд.