Визначилася опонентка Ястремської у першому колі WTA 125 у Пармі
Гра відбудеться 12 травня
близько 1 години тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (52 WTA) розпочне виступи на ґрунтовому турнірі категорії WTA 125 у Пармі. У першому колі основної сітки українка зіграє проти представниці Аргентини Вікторії Босіо (307 WTA), яка подолала кваліфікацію.
Це буде перша очна зустріч тенісисток на корті. Поєдинок запланований на вівторок, 12 травня.
