Визначилися фіналісти Masters у Монреалі
У чемпіонському матчі зіграє минулорічний переможець турніру
Бен Шелтон / Фото - ATP
У ніч із 12 на 13 серпня на хардових кортах Монреаля (Канада), завершилася стадія 1/2 фіналу турніру категорії ATP 1000.
Таким чином, визначились усі фіналісти Masters.
Титул на цьому турнірі розіграють два американці: 10-та ракетка світу Бен Шелтон та 31-й номер рейтингу Брендон Накашима.
На стадії 1/2 фіналу турніру Шелтон розгромив співвітчизника 20-річного тенісиста Ленера Тьєна (6:2, 6:3), а Накашима був сильнішим за 19-річного іспанця Рафаеля Ходара (7:6, 6:4).
Турнір у Монреалі завершиться 13 серпня. Торік переможцем канадського Masters став Шелтон.
Нагадаємо, Еліна Світоліна програла Швьонтек у півфіналі «тисячника» в Торонто.
Поділитись