Визначилися усі учасники 1/8 фіналу Wimbledon у чоловічому одиночному розряді
Джокович та Сіннер продовжують боротьбу за титул
6 хвилин томуПідписатися в
На кортах Wimbledon-2026 відбулися матчі третього кола чоловічого одиночного розряду.
Пропонуємо ознайомитися з учасниками майбутніх зустрічей 1/8 фіналу британського мейджора.
Теніс. Wimbledon-2026. 1/8 фіналу, чоловіки:
Яннік Сіннер (Італія, 1) – Сінтаро Мочізукі (Японія);
Роман Сафіуллін – Новак Джокович (Сербія, 7);
Хуберт Хуркач – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина);
Фелікс Оже-Альясім (Канада, 3) – Алехандро Давидович-Фокіна (Іспанія, 22);
Алекс де Мінор (Австралія, 5) – Флавіо Коболлі (Італія, 9);
Іржі Легечка (Чехія, 13) – Олександр Звєрєв (Німеччина, 2);
Григор Димитров (Болгарія, WC) – Артур Феррі (Великобританія, WC);
Тейлор Фріц (США, 6) – Олександр Бублик (Казахстан, 10).
Раніше визначилися всі пари 1/8 фіналу Wimbledon у жінок.
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